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"Обещал, что найдет меня и убьет". Первая ракетка Украины вспомнил преследования лудоманов

Фото: Виталий Сачко – единственный представитель Украины в топ-200 рейтинга ATP (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинский теннисист Виталий Сачко признался, что регулярно получает угрозы от людей с игровой зависимостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport-Express.

26-летний украинец поделился соображениями о специфических поклонниках спорта. По его признанию, на финальных стадиях турниров теннисистам приходит от 30-40 до сотни сообщений лудоманов.

"У одного человека "пукан" настолько подгорел, что он прислал мне сначала где-то 50 текстовых сообщений, а потом еще с десяток голосовых. У меня они даже когда-то были сохранены. Обещал, что найдет меня и убьет. Писал, что хочет меня тотально уничтожить с этой планеты", – рассказал Сачко.

Украинский спортсмен отметил, что недовольные результатами поединков находятся и во время побед, и после поражений. Большинство таких сообщений в соцсетях Сачко привык игнорировать. Впрочем, периодически входит проверить запросы на общение.

Кто такой Виталий Сачко

Уроженец Кременчуга, в мужском туре дебютировал в 2013 году. Первая ракетка Украины на март этого года (175 место).

Завоевал 3 титула на уровне ATP Challenger и ITF Futures. На турнирах серии "Грэнд Слэм" лучше всего выступал на Australian Open, где дважды выходил во второй раунд квалификации (2022, 2024). На профессиональном уровне заработал свыше 300 тысяч долларов призовых.

В нынешнем сезоне провел 6 поединков, в которых одержал три победы и потерпел три поражения. Не выходил на корт с середины января.

К слову, украинка Калинина неожиданно выбила Соболенко в 1/16 финала Miami Open.

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