Обіцянки допомоги в жодному разі не можуть бути гарантіями безпеки, - Клімкін

Він зазначив, що з темою надання Україні гарантії безпеки слід бути обережними.

"Оскільки обіцянки військової допомоги, я підкреслюю, не є гарантіями безпеки в жодному сенсі - ні в політичному, ні в юридичному. І вони не можуть замінити ті гарантії, на які ми сподіваємося", - сказав екс-голова МЗС.

Клімкін зазначив, що Україна хоче отримати гарантії, близькі до тих, що отримали Фінляндія та Швеція. Тобто коли НАТО вкладається в ситуацію, яка насправді близька до тих гарантій, які існують всередині нього.

При цьому замінити гарантії безпеки, наприклад, на обіцянки фінансової, військової допомоги, щодо озброєнь, логістики та розвідки - буде дуже небезпечно. Хоча й про це багато хто каже навіть серед друзів України.

"Тому щодо обіцянок допомоги в жодному разі не можна допустити, щоб вони були названі реальними гарантіями безпеки. Це буде підміна понять", - додав він.

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

НАТО розглядає дві ймовірні моделі гарантій безпеки для України - за прикладом Фінляндії та Ізраїлю, водночас у США заявили про готовність надати гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни.

Приклад Фінляндії

Після початку ратифікації вступу Фінляндії до НАТО їй надали гарантії безпеки як у країн, що входять до Альянсу, зокрема й положення статті 5 про колективну оборону, під яким напад на одну країну-члена вважається нападом на всіх.

Приклад Ізраїлю

"Ізраїльська модель" передбачає 10-річне зобов’язання із США щодо безпеки. Гарантії безпеки передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва. Проте про залучення статті 5 не йдеться.

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