Обіцяли золоті гори, а забирали останнє: в Україні накрили гігантську мережу шахраїв

Ілюстративне фото: кол-центр (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів з понад 1500 робочих місць. Жертвами аферистів стали громадяни України, Європи та Азії.

Як працювала схема

Шахраї представлялися співробітниками інвестиційних компаній і брокерських платформ. Обіцяли швидкий і гарантований заробіток.

Щоб переконати людей, використовували підставні платформи - жертвам показували фіктивне зростання "інвестицій" і віртуальні прибутки. Насправді всі гроші одразу йшли на рахунки організаторів.

Жертвами стали громадяни України, Європи та Азії. Кількість постраждалих оцінюється в сотні людей.

Вчора прокурори провели 27 обшуків на Дніпропетровщині. "Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1500 робочих місць", — розповідає Кравченко.

Кожен працівник щодня здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам.

Під час обшуків слідчі вилучили:

  • 1500 одиниць комп'ютерної техніки;
  • майже 500 мобільних телефонів;
  • серверне обладнання та інші докази.

Зараз встановлюють повне коло організаторів і учасників схеми.

З липня 2025 року по всій країні проведено вже майже 800 обшуків у справах про незаконні кол-центри.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна провела екстрадицію учасників кол-центру, які могли виманити у чехів понад 7 мільйонів євро.

А в Дніпрі лише нещодавно закрили 11 шахрайських кол-центрів, які обдурювали людей.

