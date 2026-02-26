RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Обещали золотые горы, а забирали последнее: в Украине накрыли гигантскую сеть мошенников

Иллюстративное фото: колл-центр (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили сеть мошеннических колл-центров с более 1500 рабочих мест. Жертвами аферистов стали граждане Украины, Европы и Азии.

Как работала схема

Мошенники представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и брокерских платформ. Обещали быстрый и гарантированный заработок.

Чтобы убедить людей, использовали подставные платформы - жертвам показывали фиктивный рост "инвестиций" и виртуальные прибыли. На самом деле все деньги сразу шли на счета организаторов.

Жертвами стали граждане Украины, Европы и Азии. Количество пострадавших оценивается в сотни людей.

Вчера прокуроры провели 27 обысков на Днепропетровщине. "Масштабы разоблаченной деятельности поражают даже опытных правоохранителей: офисы насчитывали более 1500 рабочих мест", — рассказывает Кравченко.

Каждый работник ежедневно совершал около 100 звонков потенциальным жертвам.

Во время обысков следователи изъяли:

  • 1500 единиц компьютерной техники;
  • почти 500 мобильных телефонов;
  • серверное оборудование и другие доказательства.

Сейчас устанавливают полный круг организаторов и участников схемы.

С июля 2025 года по всей стране проведено уже почти 800 обысков по делам о незаконных колл-центрах.

 

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина провела экстрадицию участников колл-центра, которые могли выманить у чехов более 7 миллионов евро.

А в Днепре только недавно закрыли 11 мошеннических колл-центров, которые обманывали людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьшахраї в УкраїніМошенники