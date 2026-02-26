Обещали золотые горы, а забирали последнее: в Украине накрыли гигантскую сеть мошенников

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили сеть мошеннических колл-центров с более 1500 рабочих мест. Жертвами аферистов стали граждане Украины, Европы и Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Мошенники представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и брокерских платформ. Обещали быстрый и гарантированный заработок.
Чтобы убедить людей, использовали подставные платформы - жертвам показывали фиктивный рост "инвестиций" и виртуальные прибыли. На самом деле все деньги сразу шли на счета организаторов.
Жертвами стали граждане Украины, Европы и Азии. Количество пострадавших оценивается в сотни людей.
Вчера прокуроры провели 27 обысков на Днепропетровщине. "Масштабы разоблаченной деятельности поражают даже опытных правоохранителей: офисы насчитывали более 1500 рабочих мест", — рассказывает Кравченко.
Каждый работник ежедневно совершал около 100 звонков потенциальным жертвам.
Во время обысков следователи изъяли:
Сейчас устанавливают полный круг организаторов и участников схемы.
С июля 2025 года по всей стране проведено уже почти 800 обысков по делам о незаконных колл-центрах.
