Обещали золотые горы, а забирали последнее: в Украине накрыли гигантскую сеть мошенников

Как работала схема

Мошенники представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и брокерских платформ. Обещали быстрый и гарантированный заработок.

Чтобы убедить людей, использовали подставные платформы - жертвам показывали фиктивный рост "инвестиций" и виртуальные прибыли. На самом деле все деньги сразу шли на счета организаторов.

Жертвами стали граждане Украины, Европы и Азии. Количество пострадавших оценивается в сотни людей.

Вчера прокуроры провели 27 обысков на Днепропетровщине. "Масштабы разоблаченной деятельности поражают даже опытных правоохранителей: офисы насчитывали более 1500 рабочих мест", — рассказывает Кравченко.

Каждый работник ежедневно совершал около 100 звонков потенциальным жертвам.

Во время обысков следователи изъяли:

1500 единиц компьютерной техники;

почти 500 мобильных телефонов;

серверное оборудование и другие доказательства.

Сейчас устанавливают полный круг организаторов и участников схемы.

С июля 2025 года по всей стране проведено уже почти 800 обысков по делам о незаконных колл-центрах.