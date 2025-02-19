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Обіцяли ухилянтам Європу. Організаторам схеми загрожує дев'ять років тюрми

Фото: організаторам схеми для ухилянтів загрожує дев'ять років тюрми (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У Рівненській області викрили чергову схему для ухилянтів. Ділкам загрожує до дев'яти років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"У Рівненській області оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки ДПСУ викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон", - пише ДПСУ.

"Послуга" коштувала сім тисяч доларів. За ці кошти ухилянтам обіцяли перехід через державний кордон. Зокрема порушників інструктували й прокладали їм маршрут до країн Європейського союзу (ЄС). 

 

Фото: організаторам схеми для ухилянтів загрожує дев'ять років тюрми (t.me/DPSUkr)

"Ділкам повідомлено про підозру, їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення", - додає ДПСУ. 

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ДПСУ