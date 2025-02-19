Обещали уклонистам Европу. Организаторам схемы грозит девять лет тюрьмы

В Ровенской области разоблачили очередную схему для уклонистов. Дельцам грозит до девяти лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"В Ровенской области оперативники отдела внутренней и собственной безопасности ГПСУ разоблачили схему незаконной переправки мужчин через границу", - пишет ГПСУ.
"Услуга" стоила семь тысяч долларов. За эти средства уклонистам обещали переход через государственную границу. В частности нарушителей инструктировали и прокладывали им маршрут в страны Европейского союза (ЕС).
Фото: организаторам схемы для уклонистов грозит девять лет тюрьмы (t.me/DPSUkr)
"Дельцам сообщено о подозрении, им грозит от 7 до 9 лет заключения", - добавляет ГПСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украине действует военное положение. Последний раз его продлевали 05 февраля еще на 90 дней.
Военное положение вводится в случае угрозы государственной независимости, а также территориальной целостности страны. В частности оно предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.
Между тем в Министерстве обороны Украины объяснили, какую роль играет местная власть в вопросе мобилизации.
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