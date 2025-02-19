Обещали уклонистам Европу. Организаторам схемы грозит девять лет тюрьмы

"В Ровенской области оперативники отдела внутренней и собственной безопасности ГПСУ разоблачили схему незаконной переправки мужчин через границу", - пишет ГПСУ.

"Услуга" стоила семь тысяч долларов. За эти средства уклонистам обещали переход через государственную границу. В частности нарушителей инструктировали и прокладывали им маршрут в страны Европейского союза (ЕС).

Фото: организаторам схемы для уклонистов грозит девять лет тюрьмы (t.me/DPSUkr)

"Дельцам сообщено о подозрении, им грозит от 7 до 9 лет заключения", - добавляет ГПСУ.

Военное положение в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует военное положение. Последний раз его продлевали 05 февраля еще на 90 дней.

Военное положение вводится в случае угрозы государственной независимости, а также территориальной целостности страны. В частности оно предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.

Между тем в Министерстве обороны Украины объяснили, какую роль играет местная власть в вопросе мобилизации.