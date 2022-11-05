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Обіцяли повернути до кінця тижня. Росіяни продовжують депортацію дітей з Херсонської області

Ілюстративне фото: росіяни продовжують депортацію дітей з Херсонської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують примусову депортацію 34 дітей з Херсонської області, яких вивезли до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОДА Ярослава Янушевича.

"Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини. Їх вивезли до російського міста Анапа", - написав він з посиланням на слова начальниці Мирненської селищної військової адміністрації Валентини Головатою.

Так, росіяни обіцяли батькам повернути їхніх дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування ще на тиждень.

Нагадаємо, росіяни депортували до Криму 12 вихованців Олешківського інтернату Херсонської області.

Окрім того, росіяни активно грабують помешкання жителів Херсону та шукають тих, хто не "евакуювався" з міста.

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Херсонська областьВійна Росії проти України