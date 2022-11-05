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Обещали вернуть до конца недели. Россияне продолжают депортацию детей из Херсонской области

Иллюстративное фото: россияне продолжают депортацию детей из Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают принудительную депортацию 34 детей из Херсонской области, которых вывезли в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Ярослава Янушевича.

"Из села Преображенка Мирненской теробщины оккупанты похитили 34 ребенка. Их вывезли в российский город Анапа", - написал он со ссылкой на слова начальницы Мирненской поселковой военной администрации Валентины Головатой.

Так, россияне обещали родителям вернуть их детей до конца этой недели, но потом снова продлили время пребывания еще на неделю.

Напомним, россияне депортировали в Крым 12 воспитанников Олешковского интерната Херсонской области.

Кроме того, россияне активно грабят дома жителей Херсона и ищут тех, кто не "эвакуировался" из города.

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