Обіцяли, але не дали: хто "гальмує" постачання F-16 для України

Бельгія та Норвегія затримують постачання 36 винищувачів F-16 для України, що становить майже половину від усієї обіцяної кількості літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Як повідомило видання, Бельгія, яка зобов'язалася передати 30 винищувачів, пов’язує паузу із затримкою отримання американських F-35.
Перші нові літаки прибули до країни лише у жовтні минулого року. Очікується, що бельгійські F-16 будуть передаватися Україні поступово до 2028 року, хоча перші борти можуть надійти вже у 2026 році.
У Норвегії ситуація інша - країна обіцяла 6 літаків, але всі вони наразі перебувають на ремонті в Бельгії.
Процес відновлення гальмується через дефіцит запчастин - для кожної машини не вистачає близько сотні деталей. Також бельгійська сторона заявляла, що Україна нібито сама просила відтермінувати поставки через нестачу підготовлених пілотів.
Загалом авіаційна коаліція обіцяла надати Україні 79 винищувачів.
Наразі ситуація з поставками виглядає так:
З урахуванням чотирьох втрачених у боях машин, на озброєнні Повітряних сил ЗСУ зараз може перебувати до 39 одиниць F-16.
Нагадаємо, що ситуація з передачею винищувачів від окремих партнерів залишається складною. Зокрема, виявилося, що обіцяні Норвегією літаки застрягли в авіаремонтному цеху у Бельгії, де процес їхнього відновлення фактично не просувається.
Водночас сама Бельгія за три роки також не передала жодного борта. У Брюсселі затримку виправдовують тим, що нібито ніколи не називали Києву конкретних термінів постачання.
Крім того, тема західної авіації залишається головною мішенню для ворожих вкидів. Російська пропаганда нещодавно поширювала фейк про те, що Данія нібито "відкликає" свої винищувачі з України, хоча ця інформація не відповідає дійсності та не має жодних офіційних підтверджень.