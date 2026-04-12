Обещали, но не дали: кто "тормозит" поставки F-16 для Украины

Бельгия и Норвегия задерживают поставки 36 истребителей F-16 для Украины, что составляет почти половину от всего обещанного количества самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
Как сообщило издание, Бельгия, которая обязалась передать 30 истребителей, связывает паузу с задержкой получения американских F-35.
Первые новые самолеты прибыли в страну только в октябре прошлого года. Ожидается, что бельгийские F-16 будут передаваться Украине постепенно до 2028 года, хотя первые борта могут поступить уже в 2026 году.
В Норвегии ситуация другая - страна обещала 6 самолетов, но все они сейчас находятся на ремонте в Бельгии.
Процесс восстановления тормозится из-за дефицита запчастей - для каждой машины не хватает около сотни деталей. Также бельгийская сторона заявляла, что Украина якобы сама просила отсрочить поставки из-за недостатка подготовленных пилотов.
В целом авиационная коалиция обещала предоставить Украине 79 истребителей.
Сейчас ситуация с поставками выглядит так:
С учетом четырех потерянных в боях машин, на вооружении Воздушных сил ВСУ сейчас может находиться до 39 единиц F-16.
Напомним, что ситуация с передачей истребителей от отдельных партнеров остается сложной. В частности, оказалось, что обещанные Норвегией самолеты застряли в авиаремонтном цехе в Бельгии, где процесс их восстановления фактически не продвигается.
В то же время сама Бельгия за три года также не передала ни одного борта. В Брюсселе задержку оправдывают тем, что якобы никогда не называли Киеву конкретных сроков поставки.
Кроме того, тема западной авиации остается главной мишенью для вражеских вбросов. Российская пропаганда недавно распространяла фейк о том, что Дания якобы "отзывает" свои истребители из Украины, хотя эта информация не соответствует действительности и не имеет никаких официальных подтверждений.