Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Обещали, но не дали: кто "тормозит" поставки F-16 для Украины

22:10 12.04.2026 Вс
2 мин
Какие страны задерживают самолеты и сколько бортов уже в ВСУ?
aimg Сергей Козачук
Фото: поставки F-16 для Украины оказались под угрозой (Getty Images)

Бельгия и Норвегия задерживают поставки 36 истребителей F-16 для Украины, что составляет почти половину от всего обещанного количества самолетов.

Причины задержки поставок

Как сообщило издание, Бельгия, которая обязалась передать 30 истребителей, связывает паузу с задержкой получения американских F-35.

Первые новые самолеты прибыли в страну только в октябре прошлого года. Ожидается, что бельгийские F-16 будут передаваться Украине постепенно до 2028 года, хотя первые борта могут поступить уже в 2026 году.

В Норвегии ситуация другая - страна обещала 6 самолетов, но все они сейчас находятся на ремонте в Бельгии.

Процесс восстановления тормозится из-за дефицита запчастей - для каждой машины не хватает около сотни деталей. Также бельгийская сторона заявляла, что Украина якобы сама просила отсрочить поставки из-за недостатка подготовленных пилотов.

Сколько F-16 уже имеет Украина

В целом авиационная коалиция обещала предоставить Украине 79 истребителей.

Сейчас ситуация с поставками выглядит так:

  • Нидерланды - передали все 24 обещанных самолета;
  • Дания - поставила большую часть из 19 бортов (по плану передача должна была завершиться до конца 2025 года);
  • Бельгия и Норвегия - по состоянию на апрель 2026 года не поставили ни одного самолета.

С учетом четырех потерянных в боях машин, на вооружении Воздушных сил ВСУ сейчас может находиться до 39 единиц F-16.

Проблемы с поставками F-16

Напомним, что ситуация с передачей истребителей от отдельных партнеров остается сложной. В частности, оказалось, что обещанные Норвегией самолеты застряли в авиаремонтном цехе в Бельгии, где процесс их восстановления фактически не продвигается.

В то же время сама Бельгия за три года также не передала ни одного борта. В Брюсселе задержку оправдывают тем, что якобы никогда не называли Киеву конкретных сроков поставки.

Кроме того, тема западной авиации остается главной мишенью для вражеских вбросов. Российская пропаганда недавно распространяла фейк о том, что Дания якобы "отзывает" свои истребители из Украины, хотя эта информация не соответствует действительности и не имеет никаких официальных подтверждений.

Больше по теме:
