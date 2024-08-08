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Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Розрив дипломатичних відношень з Україною, є обранням шляху на зближення з Російською Федерацією, яка поширює хаос в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Відомство заявило, що взяло до уваги рішення Республіки Нігер розірвати дипломатичні відносини з Україною та відкинуло звинувачення у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН) та міжнародного права". 

"Виходимо з того, що подібне рішення є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України... , поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом", - пише МЗС. 

Водночас в МЗС зауважили, що Україна готова й надалі розбудовувати взаємовигідні відносини з усіма країнами Африки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету й територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, а також дотримання Статуту ООН. 

Напад на "вагнерівців" у Малі

27 липня туареги з руху CSP-PSD поширили мережею фотографії та відеоматеріали з розгромленою колоною найманців приватної військової компанії "Вагнера" в Малі. З'ясувалось, що бойові дії відбулись 25 та 26 липня в міста Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром.

Детальніше про цей напад і про те, хто такі туареги, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після цих подій воєнна хунта Малі вирішили розірвати дипломатичні відносини з Україною. Пізніше відповідний крок прийняла й Республіка Нігер

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