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Обирали цілі для атак. Судити потрібно не лише російських військових, а й енергетиків, - Кудрицький

Новость на русском →
Понеділок 24 жовтня 2022 08:34
Обирали цілі для атак. Судити потрібно не лише російських військових, а й енергетиків, - Кудрицький Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (facebook.com/vladimir.kudrytskyi)
Автор: Юрій Дощатов, Єлизавета Драбкіна

Після перемоги України у війні проти Росії за свої злочини мають відповідати не тільки російські військові, що обстрілювали нашу державу, а й енергетики, які обирали цілі для атак.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає, що російські енергетики безпосередньо займалися вибором об'єктів в Україні для атак окупантів.

"Я не знаю, хто конкретно, не я планував ці атаки. Гадаю, вони могли бути з російського системного оператора - "Россеті". Після перемоги ми будемо вимагати, щоб на лаві підсудних сиділи не тільки військові, але й енергетики. Не тільки люди, які натискали кнопки, але й ті, які обирали цілі", - сказав Кудрицький.

Голова правління додав, що їхні дії призвели до загибелі невинних людей, в тому числі співробітників "Укренерго". За його словами, під час останніх масованих атак росіян загинуло троє співробітників, загалом з моменту вторгнення - п'ятеро.

Нагадаємо, 22 жовтня, Росія вдалась до чергового масованого удару території України. Через це жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

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