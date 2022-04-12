"Обида переросла в паранойю": Макрон о причинах решения Путина напасть на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обида Путина переросла в паранойю и это подтолкнуло его к решению развязать войну против Украины. Французский лидер добавил, что последние годы глава Кремля практически находился в международной изоляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Как отмечает издание, отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина вторгнуться в Украину, Макрон заявил, что "его обида переросла в паранойю". По его словам, после введенных в 2014 году санкций глава Кремля фактически оказался в международной изоляции и это только укрепило его в решении развязать войну.
"Роль COVID также не следует недооценивать. Он месяцами оказывался в Сочи, запирался, меньше общался с другими главами государств", - добавил Макрон.
При этом президент считает, что Путин "уважает Францию и проводит различие с остальным Западом". Однако, по его словам, у главы Кремля действительно есть убеждение, которое десятилетиями жило в сознании россиян, что его главная тема связана с США.
Напомним, ранее Макрон выступил за продолжение диалога с Путиным.
Отметим, накануе канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, зачем он с Макроном звонят Путину.
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