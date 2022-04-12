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"Образа переросла в параною": Макрон про причини рішення Путіна напасти на Україну

Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що образа Путіна переросла в параною і це підштовхнуло його до рішення розв'язати війну проти України. Французький лідер додав, що останні роки глава Кремля практично перебував у міжнародній ізоляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як зазначає видання, відповідаючи на питання про причини, що спонукали Путіна вторгнутися в Україну, Макрон заявив, що "його образа переросла в параною". За його словами, після введених у 2014 році санкцій глава Кремля фактично опинився в міжнародній ізоляції і це тільки зміцнило його в рішенні розв'язати війну.

"Роль COVID також не слід недооцінювати. Він місяцями опинявся в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими главами держав", - додав Макрон.

При цьому президент вважає, що Путін "поважає Францію і проводить відмінність з рештою заходу". Однак, за його словами, у глави Кремля дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з США.

Нагадаємо, раніше Макрон виступив за продовження діалогу з Путіним.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, навіщо він з Макроном телефонують Путіну.

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