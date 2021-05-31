Обход самолетами Беларуси приводит к росту выбросов СО2, - Eurocontrol

Обход авиакомпаниями воздушного пространства Беларуси после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске приводит к дополнительным 250 000 кг выбросов диоксида углерода (СО2) в день. Европейские самолеты вынуждены преодолевать большее расстояние, чем это было до введения санкций .

Об этом свидетельствуют оценки управления воздушным движением Eurocontrol, передает Euractiv .

В среднем перевозчики ЕС и Великобритании должны пролететь на 40 морских миль больше, чтобы соблюдать санкции против Беларуси, большинство рейсов перенаправляются через страны Балтии.

До запрета ежедневно Беларусь пересекало около 300 рейсов, примерно 100 из них выполнялись перевозчиками из ЕС или Великобритании.

По оценкам агентства управления воздушным движением Eurocontrol, ежедневно из-за перенаправления рейсов сжигается около 79 000 кг горючего. Выброс оксидов азота, загрязняющих веществ, способствующих смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1200 кг.