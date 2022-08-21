В обход Приднестровья. Из Одесской области запустят поезда в Молдову

В Одесской области достроили участок железной дороги, соединяющий Украину и Молдову. Колея проходит между населенными пунктами Березино и Бессарабяска - в обход самопровозглашенного Приднестровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину.
Железнодорожное сообщение будет запущено уже завтра, 22 августа. Сначала по пути пустят грузовые поезда.
Спину добавил, что строительство 23 км железной дороги продолжалось в течение двух месяцев.
Как сообщалось ранее, в Одесской области пограничники задержали троих мужчин, которые пытались пробраться в Молдову, чтобы избежать призыва.
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