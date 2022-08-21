В обхід Придністров'я. З Одеської області запустять поїзди в Молдову

В Одеській області добудували ділянку залізниці, що з'єднує Україну і Молдову. Колія проходить між населеними пунктами Березине та Бесарабяска - в обхід самопроголошеного Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину .

Спину додав, що будівництва 23 км залізниці тривало протягом двох місяців.

Залізничне сполучення буде запущено вже завтра, 22 серпня. Спочатку колією пустять вантажні поїзди.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися пробратися в Молдову, щоб уникнути призову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.