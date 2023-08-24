В обхід санкцій. Найбільша металургійна компанія РФ відкрила офіс в ОАЕ, - Bloomberg

Зазначається, що "Норнікель" зареєстрований під назвою Greenwich Holdings Limited у фінансовому районі Дубая в грудні минулого року.

"Новий холдинг, який поки що має невелику команду та юриста як директора, може з часом розширитися, оскільки компанія розглядає деякі торговельні та адміністративні функції з Дубая", - пише видання.

Окрім того, в ОАЕ спостерігається наплив російських компаній, торговців товарами та експатів, які шукають притулку від санкцій. Інші російські товарні фірми також розширили присутність в ОАЕ, намагаючись згладити свою закордонну діяльність.

Санкції ЄС проти Росії Вперше санкції ЄС проти Росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні. Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень. Варто зазначити, що санкції вводять як проти конкретних осіб, так і проти державних і приватних компаній з РФ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.