RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В обход санкций. Крупнейшая металлургическая компания РФ открыла офис в ОАЭ, - Bloomberg

Фото: крупнейшая металлургическая компания РФ открыла офис в ОАЭ (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Российский "Норникель" открыл офис в Дубае, став крупнейшей металлургической и горнодобывающей компанией, открывшей представительство в Объединенных Арабских Эмиратах после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечаться, что "Норникель" зарегистрирован под названием Greenwich Holdings Limited в финансовом районе Дубая в декабре прошлого года.

"Новый холдинг, пока имеющий небольшую команду и юриста как директора, может со временем расшириться, поскольку компания рассматривает некоторые торговые и административные функции из Дубая", - пишет издание.

Кроме того, в ОАЭ наблюдается наплыв российских компаний, торговцев товарами и экспатов, ищущих убежище от санкций. Остальные российские товарные фирмы также расширили присутствие в ОАЭ, пытаясь сгладить свою зарубежную деятельность.

Санкции ЕС против России

Впервые санкции ЕС против России были введены в 2014 за дестабилизацию ситуации в Украине.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Следует отметить, что санкции вводятся как против конкретных лиц, так и против государственных и частных компаний из РФ.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОбъединенные Арабские ЭмиратыСанкции против России