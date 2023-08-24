В обход санкций. Крупнейшая металлургическая компания РФ открыла офис в ОАЭ, - Bloomberg

Отмечаться, что "Норникель" зарегистрирован под названием Greenwich Holdings Limited в финансовом районе Дубая в декабре прошлого года.

"Новый холдинг, пока имеющий небольшую команду и юриста как директора, может со временем расшириться, поскольку компания рассматривает некоторые торговые и административные функции из Дубая", - пишет издание.

Кроме того, в ОАЭ наблюдается наплыв российских компаний, торговцев товарами и экспатов, ищущих убежище от санкций. Остальные российские товарные фирмы также расширили присутствие в ОАЭ, пытаясь сгладить свою зарубежную деятельность.

Санкции ЕС против России Впервые санкции ЕС против России были введены в 2014 за дестабилизацию ситуации в Украине. Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений. Следует отметить, что санкции вводятся как против конкретных лиц, так и против государственных и частных компаний из РФ. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.