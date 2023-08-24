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В обход санкций. Крупнейшая металлургическая компания РФ открыла офис в ОАЭ, - Bloomberg

Четверг 24 августа 2023 12:08
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В обход санкций. Крупнейшая металлургическая компания РФ открыла офис в ОАЭ, - Bloomberg Фото: крупнейшая металлургическая компания РФ открыла офис в ОАЭ (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Российский "Норникель" открыл офис в Дубае, став крупнейшей металлургической и горнодобывающей компанией, открывшей представительство в Объединенных Арабских Эмиратах после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечаться, что "Норникель" зарегистрирован под названием Greenwich Holdings Limited в финансовом районе Дубая в декабре прошлого года.

"Новый холдинг, пока имеющий небольшую команду и юриста как директора, может со временем расшириться, поскольку компания рассматривает некоторые торговые и административные функции из Дубая", - пишет издание.

Кроме того, в ОАЭ наблюдается наплыв российских компаний, торговцев товарами и экспатов, ищущих убежище от санкций. Остальные российские товарные фирмы также расширили присутствие в ОАЭ, пытаясь сгладить свою зарубежную деятельность.

Санкции ЕС против России

Впервые санкции ЕС против России были введены в 2014 за дестабилизацию ситуации в Украине.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Следует отметить, что санкции вводятся как против конкретных лиц, так и против государственных и частных компаний из РФ.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.

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