Обхід санкцій через Китай: як РФ маскує чипи для ВПК під секс-іграшки

Згідно зі свіжим дослідженням НАКО, основними транзитними вузлами для обходу санкцій залишаються Китай і Гонконг.

Аби уникнути контролю, іноземні постачальники та російські імпортери вдаються до вигадливого маскування вантажів.

Секс-іграшки замість мікросхем: викриття NuanQin Technology

Аналіз тисяч адрес іноземних контрагентів виявив, що для приховування реального вмісту постачань компанії повністю змінюють свій публічний профіль.

Яскравим прикладом стала китайська фірма NuanQin Technology із Шеньженя.

Офіційно компанія позиціонує себе як виробник "розумних іграшок для дорослих", проте реальні митні дані свідчать про постачання критичної мікроелектроніки західного походження.

Згідно з даними НАКО:

Лише в одній із партій вартістю 17 214 доларів було виявлено 10 тисяч монолітних інтегральних схем промислового призначення.

У період із січня 2023 року по лютий 2025 року NuanQin Technology відправила щонайменше 30 партій товарів для російського імпортера ТОВ "Легіон Комплект".

Загальна вартість задокументованих постачань склала близько 425 900 доларів.

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Що насправді отримує російський ВПК?

Замість товарів для дорослих російські структури отримують обладнання подвійного призначення, необхідне для виробництва та модернізації озброєння.

У задекларованих вантажах вже виявлено:

Електродвигуни на суму понад 176 тисяч доларів, які використовують для оснащення військових безпілотників.

на суму понад 176 тисяч доларів, які використовують для оснащення військових безпілотників. Інтегральні мікросхеми та промислова електроніка подвійного призначення .

. Навігаційне обладнання для військової техніки.

Дослідження акцентує увагу на тому, що наявні санкційні механізми потребують постійного розширення та суворішого контролю ланцюгів постачання.

Причина - Росія продовжує адаптувати логістику через фіктивні компанії у країнах третього світу.