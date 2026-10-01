Обход санкций через Китай: как РФ маскирует чипы для ВПК под секс-игрушки

Согласно новому исследованию НАКО, основными транзитными узлами по обходу санкций остаются Китай и Гонконг.

Чтобы избежать контроля, иностранные поставщики и российские импортеры прибегают к затейливой маскировке грузов.

Секс-игрушки вместо микросхем: разоблачение NuanQin Technology

Анализ тысяч адресов иностранных контрагентов обнаружил, что для сокрытия реального содержания поставок компании полностью изменяют свой публичный профиль .

Ярким примером послужила китайская фирма NuanQin Technology из Шэньжэня.

Официально компания позиционирует себя как производитель "умных игрушек для взрослых", однако реальные таможенные данные свидетельствуют о поставках критической микроэлектроники западного происхождения.

Согласно данным НАКО:

Только в одной из партий стоимостью 17 214 долларов было обнаружено 10 тысяч монолитных интегральных схем промышленного назначения.

В период с января 2023 по февраль 2025 NuanQin Technology отправила по меньшей мере 30 партий товаров для российского импортера ООО "Легион Комплект".

Общая стоимость задокументированных поставок составила около 425 900 долларов.

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Что действительно получает российский ВПК?

Вместо товаров для взрослых российские структуры получают оборудование двойного назначения, необходимое для производства и модернизации вооружения.

В задекларированных грузах уже обнаружено:

Электродвигатели на сумму более 176 тысяч долларов, которые используются для оснащения военных беспилотников.

на сумму более 176 тысяч долларов, которые используются для оснащения военных беспилотников. Интегральные микросхемы и промышленная электроника двойного назначения .

. Навигационное оборудование для военной техники.

Исследование акцентирует внимание на том, что существующие санкционные механизмы требуют постоянного расширения и более строгого контроля цепочек снабжения, поскольку Россия продолжает адаптировать логистику через фиктивные компании в третьих странах.