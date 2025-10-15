В обхід санкцій: Албанія допомагає Росії збувати нафту - є низка схем

На початку року два судна - "Бесарт" і "Ая Занубья" - прибули в порт Порто-Романо на узбережжі Албанії, вказавши в декларації цемент. Однак під час огляду з'ясувалося, що на борту перебувало близько 600 тисяч літрів незадекларованого дизельного пального. Слідчі встановили, що порт неодноразово використовувався для ввезення санкційних нафтопродуктів із Росії та Лівії.

Експерти вважають, що значна частина контрабандного палива має російське походження, а частина надходить із лівійських портів, де діють збройні угруповання.

Мережа контрабанди та підкуп чиновників

Албанська поліція не коментує розслідування, але джерела в порту Дуррес зазначають, що подібні схеми будуються на підроблених деклараціях і хабарях. Контрабандисти використовують старі судна під прапорами Танзанії, оформлені на офшорні компанії. Одним із прикладів є фірма Batimarine Owner Ship, через яку оформляли перевезення.

Слідство припускає, що при перевезенні палива контрабандисти прикривалися фіктивними договорами та обходили перевірки, оформлюючи маршрути як рейси для рибного лову або буксирування.

Чорногорський слід і нові маршрути

Розслідування показало, що між 2013 і 2016 роками в Албанію з Чорногорії було ввезено близько 1,7 мільйона літрів незаконного палива. Йдеться про риболовецькі судна, які замість вилову риби забирали паливо без сплати податків.

Прокурори також розкрили схему, за якою через офшорні структури перевозили сотні тисяч літрів дизеля, а її організатори - Джуджін Кока і Серджіо Сула - ховаються від арешту.

Слід із Лівії та міжнародні зв'язки

У 2022 році в тому ж порту Порто-Романо було затримано судно "Queen Majeda", що прямувало з лівійського Бенгазі. У його трюмах містилося 2,6 мільйона літрів морського палива, постачання якого заборонено в Албанії.

Розслідування показало, що в Лівії, розділеній між протиборчими адміністраціями, контрабанда нафти стала джерелом доходу збройних угруповань. Експерти зазначають, що Росія використовує зв'язки з силами Халіфи Хафтара для організації подібних схем у Середземному морі.

Риболовецькі судна як прикриття

Албанські прокурори розслідують кілька випадків, коли рибальські катери перевозили з Лівії контрабандне паливо. Судна були переобладнані для зберігання десятків тисяч літрів пального, а угоди оформлялися як "обмін на рибу".

За даними прокуратури Дурреса, з 2022 року конфісковано понад 750 тисяч літрів контрабандної нафти, а її якість оцінюється як вкрай низька - придатна лише для вантажних суден і техніки, але не для особистих авто.

Албанська влада заявляє, що незаконні поставки палива тривають попри санкції, а порти Порто-Романо і Дуррес залишаються вузловими точками тіньового імпорту. Слідство пов'язує контрабанду з міжнародними злочинними мережами, які використовують старі судна й офшорні компанії для приховування реальних маршрутів.