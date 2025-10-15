В обход санкций: Албания помогает России сбывать нефть - есть ряд схем

В начале года два судна — "Бесарт" и "Ая Занубья" — прибыли в порт Порто-Романо на побережье Албании, указав в декларации цемент. Однако при досмотре выяснилось, что на борту находилось около 600 тысяч литров незадекларированного дизельного топлива. Следователи установили, что порт неоднократно использовался для ввоза санкционных нефтепродуктов из России и Ливии.

Эксперты полагают, что значительная часть контрабандного топлива имеет российское происхождение, а часть поступает из ливийских портов, где действуют вооруженные группировки.

Сеть контрабанды и подкуп чиновников

Албанская полиция не комментирует расследование, но источники в порту Дуррес отмечают, что подобные схемы строятся на поддельных декларациях и взятках. Контрабандисты используют старые суда под флагами Танзании, оформленные на офшорные компании. Одним из примеров является фирма Batimarine Owner Ship, через которую оформлялись перевозки.

Следствие предполагает, что при перевозке топлива контрабандисты прикрывались фиктивными договорами и обходили проверки, оформляя маршруты как рейсы для рыбной ловли или буксировки.

Черногорский след и новые маршруты

Расследование показало, что между 2013 и 2016 годами в Албанию из Черногории было ввезено около 1,7 миллиона литров незаконного топлива. Речь идёт о рыболовецких судах, которые вместо вылова рыбы забирали топливо без уплаты налогов.

Прокуроры также раскрыли схему, по которой через офшорные структуры перевозились сотни тысяч литров дизеля, а его организаторы — Джуджин Кока и Серджио Сула — скрываются от ареста.

След из Ливии и международные связи

В 2022 году в том же порту Порто-Романо было задержано судно "Queen Majeda", следовавшее из ливийского Бенгази. В его трюмах находилось 2,6 миллиона литров морского топлива, поставка которого запрещена в Албании.

Расследование показало, что в Ливии, разделенной между противоборствующими администрациями, контрабанда нефти стала источником дохода вооружённых группировок. Эксперты отмечают, что Россия использует связи с силами Халифы Хафтара для организации подобных схем в Средиземном море.

Рыболовецкие суда как прикрытие

Албанские прокуроры расследуют несколько случаев, когда рыболовные катера перевозили из Ливии контрабандное топливо. Судна были переоборудованы для хранения десятков тысяч литров горючего, а сделки оформлялись как "обмен на рыбу".

По данным прокуратуры Дурреса, с 2022 года конфисковано более 750 тысяч литров контрабандной нефти, а её качество оценивается как крайне низкое — пригодное лишь для грузовых судов и техники, но не для личных авто.

Албанские власти заявляют, что незаконные поставки топлива продолжаются несмотря на санкции, а порты Порто-Романо и Дуррес остаются узловыми точками теневого импорта. Следствие связывает контрабанду с международными преступными сетями, использующими старые суда и офшорные компании для сокрытия реальных маршрутов.