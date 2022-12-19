Обговорюють, чи існуватиме Білорусь самостійно, - Подоляк про зустріч Путіна з Лукашенком

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президент РФ Володимир Путін приїхав до Мінська для того, щоб обговорити з Лукашенком, чи буде Білорусь існувати самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Мені здається, що вони у Білорусі обговорюють не стільки СВО та те, чи буде Білорусь долучатися до сухопутної атаки на територію України, вони скоріше обговорюють, чи буде Білорусь існувати самостійно", - сказав Подоляк.

За його словами, цю зустріч запранували для того, щоб посилилася інтеграція в рамках сторіччя заснування СРСР, щоб Росія взяла під контроль Білорусь і Путін заявив, що почав збирати радянські землі.

"От про це йде мова. Мені здається, що пан Лукашенко отримує заохочувальні пропозиції: або ти губернатор, або ти все ще залишаєшся президентом, але ми тебе вважаємо генерал-губернатором Білорусі", - додав радик глави ОП.