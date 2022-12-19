ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обговорюють, чи існуватиме Білорусь самостійно, - Подоляк про зустріч Путіна з Лукашенком

Новость на русском →
Україна, Понеділок 19 грудня 2022 18:27
Обговорюють, чи існуватиме Білорусь самостійно, - Подоляк про зустріч Путіна з Лукашенком Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президент РФ Володимир Путін приїхав до Мінська для того, щоб обговорити з Лукашенком, чи буде Білорусь існувати самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Мені здається, що вони у Білорусі обговорюють не стільки СВО та те, чи буде Білорусь долучатися до сухопутної атаки на територію України, вони скоріше обговорюють, чи буде Білорусь існувати самостійно", - сказав Подоляк.

За його словами, цю зустріч запранували для того, щоб посилилася інтеграція в рамках сторіччя заснування СРСР, щоб Росія взяла під контроль Білорусь і Путін заявив, що почав збирати радянські землі.

"От про це йде мова. Мені здається, що пан Лукашенко отримує заохочувальні пропозиції: або ти губернатор, або ти все ще залишаєшся президентом, але ми тебе вважаємо генерал-губернатором Білорусі", - додав радик глави ОП.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі з Лукашенком.

Аналітики ISW вважають, що Путін збирається тиснути на президента Білорусі, щоб створити умови для нового наступу на Україну.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявляв, що, ймовірно, на зустрічі в Мінську диктатор тинутиме на Лукашенка, щоб розгорнути наземну операцію проти України.

Проте у Кремлі спростували цю заяву та озвучили свою версію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Подоляк по Олександр Лукашенко
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах