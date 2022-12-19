Обговорюють, чи існуватиме Білорусь самостійно, - Подоляк про зустріч Путіна з Лукашенком
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президент РФ Володимир Путін приїхав до Мінська для того, щоб обговорити з Лукашенком, чи буде Білорусь існувати самостійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Мені здається, що вони у Білорусі обговорюють не стільки СВО та те, чи буде Білорусь долучатися до сухопутної атаки на територію України, вони скоріше обговорюють, чи буде Білорусь існувати самостійно", - сказав Подоляк.
За його словами, цю зустріч запранували для того, щоб посилилася інтеграція в рамках сторіччя заснування СРСР, щоб Росія взяла під контроль Білорусь і Путін заявив, що почав збирати радянські землі.
"От про це йде мова. Мені здається, що пан Лукашенко отримує заохочувальні пропозиції: або ти губернатор, або ти все ще залишаєшся президентом, але ми тебе вважаємо генерал-губернатором Білорусі", - додав радик глави ОП.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі з Лукашенком.
Аналітики ISW вважають, що Путін збирається тиснути на президента Білорусі, щоб створити умови для нового наступу на Україну.
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявляв, що, ймовірно, на зустрічі в Мінську диктатор тинутиме на Лукашенка, щоб розгорнути наземну операцію проти України.
Проте у Кремлі спростували цю заяву та озвучили свою версію.
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