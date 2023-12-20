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Обсуждали обмен пленными: премьер Катара встретился с главами ЦРУ и "Моссада" в Польше

Среда 20 декабря 2023 01:31
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Обсуждали обмен пленными: премьер Катара встретился с главами ЦРУ и "Моссада" в Польше Фото: gремьер Катара встретился с главами ЦРУ и "Моссада" в Польше (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Катара, а также руководители ЦРУ и "Моссада" встретились в Польше, чтобы обсудить дальнейшие варианты обмена пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников, встреча прошла позитивно, но новой сделки по заложникам в ближайшее время не предвидится. По данным агентства, переговоры прошли в столице Польши Варшаве.

В ходе беседы обсуждалась возможная новая сделка по освобождению израильтян, которые находятся в плену у боевиков ХАМАС и находятся в Секторе Газа, в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также "гуманитарная пауза" в боевых действиях.

"Переговоры прошли позитивно: участники переговоров изучали и обсуждали различные предложения в попытке добиться прогресса ", - сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ходом переговоров.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАС в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи". 24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных.

Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушений условий перемирия со стороны ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявлял, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. Также Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала по требованию прекращения огня.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС открыты к возобновлению перемирия и освобождению заложников, хотя остаются разногласия по поводу того, как это будет осуществляться.

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