Обговорять відповідь РФ та КНДР. Японія, США та Південна Корея проведуть тристоронній саміт

Очікується, що президент США Джо Байден обговорить з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою та президентом Південної Кореї Юн Сок Елем низку питань, включаючи посилення стримування зростаючого впливу Китаю та ядерних та ракетних загроз Північній Кореї, а також співробітництво з НАТО.

Очікується, що Байден офіційно запросить Кішиду відвідати Сполучені Штати у липні під час американо-японського саміту, запланованого на 10 квітня у Вашингтоні.

За словами джерела Держдепартаменту США, порядок денний липневого саміту, як очікується, включатиме зміцнення оборонної співпраці між збройними силами та безперешкодний обмін інформацією, а також розширення співробітництва в галузі кібербезпеки.

Вони також обговорять свою відповідь Росії, яка поглиблює військові зв'язки із Північною Кореєю, продовжуючи війну проти України.

Сполучені Штати також мають намір розширити співпрацю в галузі економічної безпеки, а також постачання критично важливих товарів, таких як напівпровідники.