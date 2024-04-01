Обсудят ответ России и КНДР. Япония, США и Южная Корея проведут трехсторонний саммит

Ожидается, что президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем ряд вопросов, включая усиление сдерживания растущего влияния Китая и ядерных и ракетных угроз Северной Кореи, а также сотрудничество с НАТО.

Ожидается, что Байден официально пригласит Кишиду посетить Соединенные Штаты в июле во время американо-японского саммита, запланированного на 10 апреля в Вашингтоне.

По словам источника Госдепартаменте США, повестка дня июльского саммита, как ожидается, будет включать укрепление оборонного сотрудничества между вооруженными силами и беспрепятственный обмен информацией, а также расширение сотрудничества в области кибербезопасности.

Они также обсудят свой ответ России, которая углубляет военные связи с Северной Кореей, продолжая войну против Украины.

Соединенные Штаты также намерены расширить сотрудничество в области экономической безопасности, а также поставки критически важных товаров, таких как полупроводники.