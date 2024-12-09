Обговорить запрошення до НАТО. Зеленський найближчим часом зателефонує Байдену

Як пояснив Зеленський під час розмови з журналістами, наразі говорити про запрошення України до НАТО з 47-м президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом складно, оскільки він поки що не очолює Білий дім й не має відповідних юридичних прав.

"Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом США і від його позиції багато залежить", - заявив Зеленський.

У тому ж числі він зауважив, що Київ може розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки частини іноземних військ на територію України, доки країна не стане членом НАТО.

"Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО", - відзначив президент.

Вступ України до НАТО

Вступ України до НАТО залишається стратегічною метою країни, проте повномасштабна війна з Росією ускладнює цей процес. У 2023 році під час саміту у Вільнюсі Альянс підтвердив свою підтримку України та оголосив про скасування вимоги Плану дій щодо членства (ПДЧ) як попередньої умови для вступу. Водночас чіткий графік або строки вступу поки що не визначені.

Під час війни Україна отримує значну підтримку від країн-членів Альянсу, зокрема у вигляді озброєнь, навчання військових та розвідувальної інформації.

Як відзначили нещодавно у Міністерстві закордонних справ (МЗС) України, Київ відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму. Останній став гірким досвідом для нашої країни.

Раніше Bloomberg писало, що адміністрація Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України. Але вирішила цього не робити через малу ймовірність успіху.