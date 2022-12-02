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Обговорили три важливі теми. Кулеба провів термінову нараду з послами

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Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 22:58
Обговорили три важливі теми. Кулеба провів термінову нараду з послами Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 2 грудня, провів термінову нараду з послами та обговорив важливі теми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook глави МЗС України.

За словами Кулеби, на нараді обговорювалися три теми:

  • Безпека українських посольств та консульств
  • Постачання енергетичного обладнання в Україну
  • Втілення Формули миру президента Володимира Зеленського

"Щодо другого працюємо на результат: незабаром в Україну надійде більше трансформаторів, генераторів та запчастин, щоб допомогти енергетикам забезпечити світло, воду та тепло у будинках українців", - зазначив міністр.

За його словами, також посли розпочинають системну роботу з проведення переговорів із партнерами щодо втілення Формули світу.

"Станом на сьогоднішній день є 18 випадків загроз у 12 країнах: замах на теракт в Іспанії, пакети зі збоченими загрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування у Казахстані, а також підозрілий лист у США", - додав Кулеба.

Глава МЗС України також наголосив, що дипломати вже посилили безпеку та працюють з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти та покарати винних.

"Терористам нічого не вдасться. Ми не дамо їм залякати Україну чи підірвати роботу дипломатів. Ми продовжимо захищати свій дипломатичний фронт, тягнути зброю та енергообладнання, посилювати ізоляцію Росії та працювати над трибуналом для керівництва держави-терориста", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, що вибухнув у руках коменданта. Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів із вибухівкою.

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МИД Украины Дмитро Кулеба
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