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Обсудили три важных темы. Кулеба провел срочное совещание с послами

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Киев, Пятница 02 декабря 2022 22:58
Обсудили три важных темы. Кулеба провел срочное совещание с послами Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 2 декабря, провел срочное совещание с послами и обсудил важные темы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МИД Украины.

По словам Кулебы, на совещании обсуждались три темы:

  • Безопасность украинских посольств и консульств
  • Поставка энергетического оборудования в Украину
  • Воплощение Формулы мира президента Владимира Зеленского

"Относительно второго работаем на результат: вскоре в Украину поступит больше трансформаторов, генераторов и запчастей, чтобы помочь энергетикам обеспечить свет, воду и тепло в домах украинцев", - отметил министр.

По его словам, также послы начинают системную работу по проведению переговоров с партнерами по воплощению Формулы мира.

"По состоянию на сегодняшний день, есть 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что дипломаты уже усилили безопасность и работают с национальными правоохранительными органами иностранных стран и СБУ, чтобы найти и наказать виновных.

"Террористам ничего не удастся. Мы не дадим им запугать Украину или взорвать работу дипломатов. Мы продолжим защищать свой дипломатический фронт, тянуть оружие и энергооборудование, усиливать изоляцию России и работать над трибуналом для руководства государства-террориста", - подчеркнул министр.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт. Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

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