Обговорили ситуацію на фронті і не тільки. Залужний поговорив із очільником армії США

Обговорили фронт

Залужний розповів про ведення противником локальних наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Водночас Сили безпеки і оборони завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту", - написав головком.

Шукатимуть технологічні рішення

Залужний повідомив, що з генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні.

Також він поділився з партнерами результатами наших досліджень щодо ефективності застосування певних типів озброєнь.

"Щиро дякую генералу Брауну й усьому американському народу за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами", - додав Залужний.

Обстановка на фронті

Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян у районі села Вербове (Запорізька область) і знищили станцію радіоелектронної боротьби противника.

Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав ситуацію на полі бою в Україні дуже складною. Лінія фронту з початку контрнаступу ЗСУ не сильно змінилася, проте російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Також у Північноатлантичному альянсі не вважають, що відмінності в публічних оцінках ситуації на фронті між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним мають велике значення.