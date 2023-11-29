У НАТО не бачать великого значення у різних думках Зеленського та Залужного про фронт

У Північноатлантичному альянсі не вважають, що відмінності у публічних оцінках ситуації на фронті між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним мають велике значення.

Про це на брифінгу в Брюсселі на умовах анонімності заявив високопосадовець НАТО, передає кореспондент РБК-Україна .

"Я б не перебільшував ці розбіжності - вони (Зеленський і Залужний, - ред.) просто підходять до ситуації з різної перспективи. Коли Залужний, говорячи про ситуацію на полі бою, говорить про те, що війна перетворилася у війну на виснаження - він правий. Не можна сказати, що цей опис неточний. А Зеленський говорить про досягнутий прогрес, але він повільніший, ніж хотілося б. Обидва ці твердження можуть бути вірними одночасно", - заявив чиновник.

Він уточнив, що Залужний у своїх висловлюваннях виходить з військової перспективи, а Зеленський - з політичної.

При цьому чиновник розповів, що Росія зараз намагається максимально посилювати такі розбіжності між політичним та військовим керівництвом, оскільки якщо йдеться про "глухий кут" на фронті, отже, за версією Росії, це означає, що Україна програє, а РФ виграє війну.

"Російська влада та президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) зокрема відчайдушно сподіваються, що всі зроблять висновок, що війна закінчилася. Звичайно, це не так", - додав чиновник.

Чутки про "конфлікт" між Зеленським та Залужним

Нагадаємо, окремі ЗМІ нещодавно почали писати про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним.

Зокрема, це сталося після статті Залужного для The Economist, в якій він розповів, що бойові дії в Україні заходять у глухий кут.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що відносини між Залужним та Зеленським останнім часом погіршилися, але не так сильно, як про це пишуть окремі західні ЗМІ.