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Обсудили ситуацию на фронте и не только. Залужный поговорил с главой армии США

Архивное фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сегодня, 30 ноября, провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Facebook.

Обсудили фронт

Залужный рассказал о ведении противником локальных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 

"В то же время Силы безопасности и обороны наносят врагу существенные потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии фронта", - написал главком.

Будут искать технологические решения

Залужный сообщил, что с генералом Брауном договорились продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании. 

Также он поделился с партнерами результатами наших исследований по эффективности применения определенных типов вооружений. 

"Искренне благодарю генерала Брауна и весь американский народ за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами", - добавил Залужный.

Обстановка на фронте

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян в районе села Вербовое (Запорожская область) и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию на поле боя в Украине очень сложной. Линия фронта с начала контрнаступления ВСУ не сильно изменилась, однако российские войска несут существенные потери как в личном составе, так и в технике.

Также в Североатлантическом альянсе не считают, что отличия в публичных оценках ситуации на фронте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным имеют большое значение.

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