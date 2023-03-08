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Обговорили санкції проти "Росатома". Шмигаль провів зустріч з віце-президентом Єврокомісії

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Україна, Середа 08 березня 2023 14:40
Обговорили санкції проти "Росатома". Шмигаль провів зустріч з віце-президентом Єврокомісії Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 8 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Під час неї, зокрема, вдалося скоординувати подальші кроки євроінтеграції та відновлення енергетики України, а також обговорити санкції проти "Росатома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови уряду

"Працюємо над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, аби збільшити наші імпортно-експортні можливості електроенергії. Також розраховуємо цьогоріч приєднатися до Стратегії ЄС у сфері сировини до 2030 року", - розповів він.

Крім того, за словами Шмигаля, під час зустрічі також звернули увагу на санкції проти "Росатома".

"Критично важливо зменшувати залежність європейських країн від російського ядерного палива та позбавити РФ надприбутків в атомній галузі", - додав він.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що санкції проти "Росатома" мають передбачати виключення компанії з Глобального договору та замороження всіх контрактів.

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