UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обговорили розвиток армії. Резніков провів зустріч з делегацією з США

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Резнікова у Twitter.

"Мав честь вітати сьогодні в Україні делегацію США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом", - заявив міністр.

Фото: зустріч Резнікова з американською делегацією (twitter.com oleksiireznikov)

Він повідомив, що під час зустрічі вони обговорили важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку української армії, зокрема:

  • в ІТ-сфері;
  • БПЛА;
  • розмінуванні.

"Дякуємо нашим американським друзям за незмінну підтримку.Разом до перемоги!", - додав Резніков.

Нагадаємо, вчора міністр оборони провів телефонні розмови з норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом та міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниСполучені Штати АмерикиОлексій Резніков