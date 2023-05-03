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Обсудили развитие армии. Резников провел встречу с делегацией из США

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с делегацией США во главе с президентом Сената штата Юта Стюартом Адамсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова в Twitter.

"Имел честь приветствовать сегодня в Украине делегацию США во главе с президентом Сената штата Юта Стюартом Адамсом", - заявил министр.

Фото: встреча Резникова с американской делегацией (twitter.com oleksiireznikov)

Он сообщил, что во время встречи они обсудили важные высокотехнологичные решения для дальнейшего развития украинской армии, в частности:

  • в ИТ-сфере;
  • БПЛА;
  • разминировании.

"Спасибо нашим американским друзьям за неизменную поддержку. Вместе к победе!", - добавил Резников.

Напомним, вчера министр обороны провел телефонные разговоры с норвежским коллегой Берном Арилдом Граммом и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

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Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты АмерикиАлексей Резников