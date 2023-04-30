Обговорили підготовку військових. Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі

"Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання.", - написав Залужний.

За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість вчасного та у достатній кількості постачання боєприпасів та техніки. Він також наголосив на необхідності надати Україні широкий спектр озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

"З генералом Каволі також обговорили питання підготовки наших захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України", - розповів він.

Фото: Залужний зустрівся з Каволі (t.me/CinCAFU)