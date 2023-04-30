Обсудили подготовку военных. Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе

"Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Целью ставимся - подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", - написал Залужный.

По его словам, во время встречи была обсуждена важность своевременного и достаточного количества поставок боеприпасов и техники. Он также отметил необходимость предоставить Украине широкий спектр вооружений и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии.

"С генералом Каволи также обсудили вопросы подготовки наших защитников. Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины", - рассказал он.

Фото: Залужный встретился с Каволи (t.me/CinCAFU)