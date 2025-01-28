Обговорили формування корпусів у ЗСУ: Зеленський провів нове засідання Ставки

За словами Зеленського, під час Ставки він заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті в Україні та у Курській області.

"Серед питань - формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що на основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки щодо модернізації.

Також на ставці була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо комунікації з партнерами України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував своїх колег у НАТО про ситуацію на фронті, оцінку планів Росії щодо продовження війни та прогнози щодо її подальших дій. Також він представив стратегію дій України на 2025 рік.