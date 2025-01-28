Обсудили формирование корпусов в ВСУ: Зеленский провел новое заседание Ставки

По словам Зеленского, во время Ставки он заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте в Украине и в Курской области.

"Среди вопросов - формирование корпусов в Вооруженных Силах Украины. Есть конкретика по этому поводу. Мы будем и в дальнейшем укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что на основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги по модернизации.

Также на ставке был доклад министра обороны Рустема Умерова по коммуникации с партнерами Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал своих коллег в НАТО о ситуации на фронте, оценку планов России по продолжению войны и прогнозы относительно ее дальнейших действий. Также он представил стратегию действий Украины на 2025 год.