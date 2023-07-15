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Обговорили формулу миру й не тільки. Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Південної Кореї Юн Сок Йольом, який прибув сьогодні до Києва з неанонсованим візитом.

Про це пише президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Сьогодні в Україні - президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Під час цього візиту - першого в історії наших відносин - ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах", - пише Володимир Зеленський.

За словами президента, під час зустрічі сторони порушили питання:

  • повернення депортованих дорослих й дітей;
  • реалізацію української формули миру;
  • підготовки Глобального саміту миру;
  • продовольчої й енергетичної безпеки;
  • економічної співпраці.

"Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея", - додав Володимир Зеленський.

Підтримка Південної Кореї Україні

Попри те, що Південна Корея - великий експортер зброї, поки що країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.

Під час візиту до Польщі, Юн Сок Йоль разом з польським колегою Анджеєм Дудою домовились допомагати Україні, а також підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.

Сьогодні, 15 липня, президент Республіки Корея та перша леді країни прибули з неанонсованим візитом до Києва.

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