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Обговорили додаткову підтримку армії: Резніков про розмову з хорватським міністром

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Хорватії Маріо Баножичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Резнікова.

За словами міністра, в ходу розмови було обговорено подальші взаємодії між Україною та Хорватією. Окрім цього піднімалось питання подальшої допомоги українським військовим.

"Обговорили можливу додаткову підтримку армії, включно з розробкою проектів з розмінування. Ціную рішучу підтримку Республікою Хорватія суверенітету та територіальної цілісності", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала вербувати африканських студентів до армії або ПВК "Вагнера", для участі у війні проти України.

Також повідомлялося, що окупанти завербували у ПВК "Вагнер" 23 тисячі російських ув'язнених.

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