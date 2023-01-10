Обговорили додаткову підтримку армії: Резніков про розмову з хорватським міністром

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Хорватії Маріо Баножичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Резнікова.

За словами міністра, в ходу розмови було обговорено подальші взаємодії між Україною та Хорватією. Окрім цього піднімалось питання подальшої допомоги українським військовим.

"Обговорили можливу додаткову підтримку армії, включно з розробкою проектів з розмінування. Ціную рішучу підтримку Республікою Хорватія суверенітету та територіальної цілісності", - написав Резніков.