Обговорили додаткову підтримку армії: Резніков про розмову з хорватським міністром
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Хорватії Маріо Баножичем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Резнікова.
За словами міністра, в ходу розмови було обговорено подальші взаємодії між Україною та Хорватією. Окрім цього піднімалось питання подальшої допомоги українським військовим.
"Обговорили можливу додаткову підтримку армії, включно з розробкою проектів з розмінування. Ціную рішучу підтримку Республікою Хорватія суверенітету та територіальної цілісності", - написав Резніков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала вербувати африканських студентів до армії або ПВК "Вагнера", для участі у війні проти України.
Також повідомлялося, що окупанти завербували у ПВК "Вагнер" 23 тисячі російських ув'язнених.
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