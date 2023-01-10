Обсудили дополнительную поддержку армии: Резников о разговоре с хорватским министром

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром внутренних дел Хорватии Марио Баножичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

"Обсудили возможную дополнительную поддержку армии, включая разработку проектов по разминированию. Ценю решительную поддержку Республикой Хорватия суверенитета и территориальной целостности", - написал Резников.

По словам министра, в ходе разговора были обсуждены дальнейшие взаимодействия между Украиной и Хорватией. Кроме этого, поднимался вопрос дальнейшей помощи украинским военным.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала вербовать африканских студентов в армию или ППК "Вагнера" для участия в войне против Украины.

Также сообщалось, что кафиры завербовали в ППК "Вагнер" 23 тысячи российских заключенных.

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