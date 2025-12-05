Обговорення плану для України з командою Трампа буде і на вихідних, - Axios

У Маямі триває другий раунд обговорень за американським мирним планом, у якому беруть участь перемовники України та США.

Процес розвивається на тлі очікувань нових роз'яснень після контактів Вашингтона з Москвою і розбіжностей, що зберігаються з ключових питань.

Переговори в Маямі

Американські та українські представники проводять другий день обговорень, при цьому українська сторона підтверджує, що зустрічі триватимуть і в суботу.

Попри суттєві розбіжності між Києвом і Москвою, у США вважають, що можливість компромісу залишається, навіть у питаннях, пов'язаних із територією.

Контекст нещодавніх зустрічей

Раунд у Маямі став продовженням п'ятигодинної зустрічі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським президентом у вівторок.

Президент Трамп заявив, що переговори в Москві були "дуже хорошими" і що його представники повернулися з відчуттям готовності Кремля до пошуку угоди.

Однак сторони поки що не розкривають деталей, і публічних проривів заявлено не було.

Хто бере участь у переговорах

Українську делегацію очолюють Рустем Умеров і начальник Генштабу Андрій Ігнатов. Їхні зустрічі з американськими представниками почалися в четвер увечері та продовжилися вранці в п'ятницю.

За даними джерела, Віткофф і Кушнер представили українській стороні докладний звіт про контакти з Кремлем, включно з ідеями, які мають допомогти подолати розбіжності.

Американський чиновник повідомив Axios, що обговорення пройшли "позитивно", і вказав на ймовірність їхнього продовження на вихідних.