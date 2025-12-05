Обсуждение плана для Украины с командой Трампа будет и на выходных, - Axios

В Майами продолжается второй раунд обсуждений по американскому мирному плану, в котором участвуют переговорщики Украины и США.

Процесс развивается на фоне ожиданий новых разъяснений после контактов Вашингтона с Москвой и сохраняющихся расхождений по ключевым вопросам.

Переговоры в Майами

Американские и украинские представители проводят второй день обсуждений, при этом украинская сторона подтверждает, что встречи продолжатся и в субботу.

Несмотря на существенные разногласия между Киевом и Москвой, в США считают, что возможность компромисса остается, даже в вопросах, связанных с территорией.

Контекст недавних встреч

Раунд в Майами стал продолжением пятичасовой встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом во вторник.

Президент Трамп заявил, что переговоры в Москве были "очень хорошими" и что его представители вернулись с ощущением готовности Кремля к поиску соглашения.

Однако стороны пока не раскрывают деталей, и публичных прорывов заявлено не было.

Кто участвует в переговорах

Украинскую делегацию возглавляют Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов. Их встречи с американскими представителями начались в четверг вечером и продолжились утром в пятницу.

По данным источника, Уиткофф и Кушнер представили украинской стороне подробный отчет о контактах с Кремлем, включая идеи, которые должны помочь преодолеть разногласия.

Американский чиновник сообщил Axios, что обсуждения прошли "положительно", и указал на вероятность их продолжения на выходных.