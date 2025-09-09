UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Обговорення членства України в ЄС і НАТО не передчасне": в МЗС заперечили Навроцькому

Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Міністерство зовнішніх справ України відповіло на заяви президента Польщі Кароля Навроцького про "передчасність" дискусій щодо вступу нашої країни в НАТО та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

У відомстві взяли до уваги слова Навроцького про перспективи членства України в НАТО та Європейському Союзі. У МЗС України підкреслили, що безпекове майбутнє держави невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне - з ЄС.

Крім того, учасники "коаліції рішучих" погодилися, що членство України в ЄС є однією з ключових гарантій безпеки. МЗС зазначає, що це важливо не лише для України, а й для всієї європейської та євроатлантичної спільноти.

"Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки", - наголосили в МЗС.

Відомство підкреслило, що позиція України підтверджена рішеннями НАТО та ЄС, а також численними заявами партнерів, зокрема Польщі.

В МЗС також високо оцінили підтримку Польщею України з 2022 року - це надання військової допомоги, ефективна робота логістичного хабу, гостинність для мільйонів українців. Відомство впевнене, що ця солідарність закладає основу спільного європейського майбутнього.

Нещодавно президент Польщі заявив, що у нього з президентом Литви Гітанасом Науседою різні думки щодо питання вступу України до ЄС.

Науседа кілька разів заявляв про те, що необхідно встановити 1 січня 2030 року датою вступу України до ЄС. Навроцький відкинув цю ідею, і перевів тему розмови про солідарність Польщі та України.

Раніше Навроцький виступав проти вступу України до НАТО, поки вона перебуває у стані війни з Росією. Він "хвилюється", що її "вступ втягне у війну" усі країни-члени альянсу.

Нагадаємо, наприкінці травня напередодні другого туру президентських виборів, Навроцький офіційно прийняв вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена в обмін на підтримку. Однією з них була обіцянка не пускати Україну в НАТО.

