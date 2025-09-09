"Обговорення членства України в ЄС і НАТО не передчасне": в МЗС заперечили Навроцькому

У відомстві взяли до уваги слова Навроцького про перспективи членства України в НАТО та Європейському Союзі. У МЗС України підкреслили, що безпекове майбутнє держави невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне - з ЄС.

Крім того, учасники "коаліції рішучих" погодилися, що членство України в ЄС є однією з ключових гарантій безпеки. МЗС зазначає, що це важливо не лише для України, а й для всієї європейської та євроатлантичної спільноти.

"Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки", - наголосили в МЗС.

Відомство підкреслило, що позиція України підтверджена рішеннями НАТО та ЄС, а також численними заявами партнерів, зокрема Польщі.

В МЗС також високо оцінили підтримку Польщею України з 2022 року - це надання військової допомоги, ефективна робота логістичного хабу, гостинність для мільйонів українців. Відомство впевнене, що ця солідарність закладає основу спільного європейського майбутнього.