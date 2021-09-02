Обесточивание на Майдане в Киеве: названы сроки завершения ремонта

Аварию в Киеве на городской электросети, в результате которой в районе Майдана Независимости обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны, торговый центр "Глобус" и ближайшие дома планируется устранить к утру 3 сентября. В настоящее время специалисты подбирают необходимое оборудование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети .

"По прогнозам, работы завершатся завтра, 3 сентября, к тому времени, когда фонтаны традиционно начинают работать - 12:00", - уточняется в сообщении.

В ликвидации аварии участвуют специалисты ДТЭК Киевские электросети. Специалисты компании подбирают необходимое оборудование, после чего приступят к ремонтным работам.