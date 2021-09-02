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Знеструмлення на Майдані в Києві: названо терміни завершення ремонту

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 21:29
Знеструмлення на Майдані в Києві: названо терміни завершення ремонту Фото: аварію на електромережах у Києві в районі Майдану усунуть завтра вранці (facebook.com/dtekkem)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Аварію в Києві на міській електромережі, в результаті якої в районі Майдану Незалежності знеструмлені "великий" і "малі" фонтани, Торговий центр "Глобус" і найближчі будинки планується усунути до ранку 3 вересня. В цей час фахівці підбирають необхідне обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК Київські електромережі.

"За прогнозами, роботи завершаться завтра, 3 вересня, до того часу, коли фонтани традиційно починають працювати - 12:00", - уточнюється в повідомленні.

У ліквідації аварії беруть участь фахівці ДТЕК Київські електромережі. Фахівці компанії підбирають необхідне обладнання, після чого приступлять до ремонтних робіт.

Нагадаємо, вдень 2 вересня у центрі Києва сталася аварія на міській електромережі.

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ДТЕК Київ Авария
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